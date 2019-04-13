Фернандес: "Я оставил семью в Бразилии и приехал в Россию не для того, чтобы шутки шутить"
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал проигрышный матч команды в рамках 23-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:3). Об этом сообщает Sport24.
В этой встрече бразилец был удален на 25-й минуте.
"Обычно я ничего не говорю, но сегодня очень хочется. Мне стыдно, что так произошло. Я в России выступаю уже 7 лет и я всегда серьезно работаю, а не дурака валяю. Я всегда признаюсь, если ошибся.
Я оставил семью в Бразилии и приехал в Россию не для того, чтобы шутки шутить. Сегодня был стыд и позор", - сказал футболист.
ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков.
А еще: ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили| http://soccernews.ru
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Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|23
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Оренбург
|23
|32
|7
|Ростов
|22
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|22
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|22
|24
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13