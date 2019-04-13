Фернандес: "Я оставил семью в Бразилии и приехал в Россию не для того, чтобы шутки шутить"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал проигрышный матч команды в рамках 23-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:3). Об этом сообщает Sport24.

В этой встрече бразилец был удален на 25-й минуте.

"Обычно я ничего не говорю, но сегодня очень хочется. Мне стыдно, что так произошло. Я в России выступаю уже 7 лет и я всегда серьезно работаю, а не дурака валяю. Я всегда признаюсь, если ошибся.

Я оставил семью в Бразилии и приехал в Россию не для того, чтобы шутки шутить. Сегодня был стыд и позор", - сказал футболист.

ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 40 очков.

А еще: ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили| http://soccernews.ru