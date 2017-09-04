Фернандеш: "Эдер очень поможет "Локомотиву"

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Фернандеш: "Эдер очень поможет "Локомотиву"Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш не сомневается в том, что новичок клуба Эдер будет очень полезен для команды.

"Считаю, что он очень поможет "Локомотиву". В атакующей линии у нас есть Фарфан, но он не чистый нападающий. Эдер очень трудолюбивый футболист и хороший человек. Я уверен, что он будет забивать голы и помогать нашему клубу", - сказал португалец.

Читайте: Эдер: "Постараюсь забить как можно больше голов"   | http://soccernews.ru

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