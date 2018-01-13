Фернандеш хочет остаться в "Локомотиве"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сообщил о намерении своего клиента остаться в московском клубе как минимум до конца нынешнего сезона.

"Несмотря на интерес "Интера", Мануэл хочет играть в "Локомотиве" до конца сезона и хочет помочь команде стать чемпионом. Контракт в России заканчивается через полтора года, и на сегодня его главная мечта - стать чемпионом. Да, мы прекрасно знаем, что игрок уже не молод. Но еcли Мануэл станет чемпионом, сыграет на Чемпионате Мира и в Лиге Чемпионов, есть шанс либо продлить контракт с "Локомотивом", либо уйти в другой клуб" - сказал агент.

В этом сезоне 31-летний Фернандеш сыграл за "Локомотив" 28 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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