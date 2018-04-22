Фернандеш хочет остаться в "Локомотиве"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, заявил, что его клиент хочет остаться в московском клубе.

"Сейчас идут хорошие и плодотворные переговоры с руководством "Локомотива". Надеемся, что в ближайшее время сможем договориться о продлении контракта. Пока обсуждаем детали. Мануэл хочет остаться в Москве, это его желание - продлить контракт с "Локомотивом" - сказал агент.

Отметим, что действующий контракт 32-летнего Фернандеша с "Локомотивом" истекает летом 2019 года.

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