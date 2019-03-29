Фернандеш хочет покинуть "Локомотив"

Теги локомотив москвамануэл фернандешвасилий кикнадзе

Фернандеш хочет покинуть "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш хочет сменить команду во время летнего трансферного окна, об этом сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

"Считаем, что его вклад в чемпионство "Локомотива" был огромным, считаем его высокообразованным в футбольном смысле игроком. Но на зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хотел бы после окончания сезона уйти из клуба. Он сказал это честно", - заявил Кикнадзе.

33-летний Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 137 матчей и забил 33 гола. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в июне.

Не пропустите: "Локомотив" выкупит Крыховяка у ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дриусси: "Я совершил ошибку, выбрав РПЛ"

Дриусси: "Я совершил ошибку, выбрав РПЛ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
7 Ростов Ростов 20 29
8 Рубин Рубин 20 28
9 Ахмат Ахмат 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 20 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов