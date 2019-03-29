Фернандеш хочет покинуть "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш хочет сменить команду во время летнего трансферного окна, об этом сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

"Считаем, что его вклад в чемпионство "Локомотива" был огромным, считаем его высокообразованным в футбольном смысле игроком. Но на зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хотел бы после окончания сезона уйти из клуба. Он сказал это честно", - заявил Кикнадзе.

33-летний Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 137 матчей и забил 33 гола. Его контракт с "железнодорожниками" истекает в июне.

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