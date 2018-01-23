Фернандеш: "Локомотив" отказался продать меня в "Интер"



Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что руководство клуба отказалось отпускать его в "Интер".

"Мы набрали хороший ход, но преимущество в восемь очков может ввести в заблуждение. Впрочем все зависит только от нас. В России очень длинный зимний перерыв. По сути это вторая предсезонка.

"Интер" действительно интересовался мной, но "Локомотив" отказался меня продавать", - приводит слова Фернандеша RPT.

В этом сезоне 31-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: Кучук: "Мануэл Фернандеш потянул бы итальянский чемпионат". | http://soccernews.ru