Фернандеш: "Локомотив" отказался продать меня в "Интер"
Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что руководство клуба отказалось отпускать его в "Интер".
"Мы набрали хороший ход, но преимущество в восемь очков может ввести в заблуждение. Впрочем все зависит только от нас. В России очень длинный зимний перерыв. По сути это вторая предсезонка.
"Интер" действительно интересовался мной, но "Локомотив" отказался меня продавать", - приводит слова Фернандеша RPT.
В этом сезоне 31-летний Фернандеш провел за "Локомотив" 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|21
|54
|2
|Ювентус
|21
|53
|3
|Лацио
|20
|43
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|20
|40
|6
|Сампдория
|20
|33
|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
|30
|9
|Удинезе
|20
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|21
|22
|14
|Сассуоло
|21
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|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
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|СПАЛ
|21
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|Хеллас Верона
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