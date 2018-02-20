Фернандеш: "Локомотиву" нужно начать все с нуля"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, как его команде можно будет сохранить добытое преимущество над конкурентами в РФПЛ.

"Главное - мы должны работать, будто у нас нет этого преимущества. Если ты будешь думать об этом, то расслабишься, и получится, что через две недели команда будет отставать, а не идти первой. Нам нужно продолжать тренироваться так, как раньше. Да, это преимущество добыто в тяжелых играх, было много радости и эмоций, но об этом необходимо забыть и начать все с нуля. Если начать с нуля не получится, то в будущем это сулит проблемы", - цитирует 32-летнего хавбека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, президент "Локомотива" исключил перенос матча с "Ниццей". | soccernews.ru