Фернандеш: "Локомотиву" нужно начать все с нуля"

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Фернандеш: "Локомотиву" нужно начать все с нуля"Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, как его команде можно будет сохранить добытое преимущество над конкурентами в РФПЛ.

"Главное - мы должны работать, будто у нас нет этого преимущества. Если ты будешь думать об этом, то расслабишься, и получится, что через две недели команда будет отставать, а не идти первой. Нам нужно продолжать тренироваться так, как раньше. Да, это преимущество добыто в тяжелых играх, было много радости и эмоций, но об этом необходимо забыть и начать все с нуля. Если начать с нуля не получится, то в будущем это сулит проблемы", - цитирует 32-летнего хавбека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, президент "Локомотива" исключил перенос матча с "Ниццей". | soccernews.ru

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