Фернандеш может остаться в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может остаться в московском клубе, несмотря на интерес со стороны миланского "Интера".

"Интер" проявлял интерес, но "Локомотив" меня не отпустил. Я всем доволен, готов помочь команде в борьбе за чемпионство. Мы уже обсуждали с "Локомотивом" продление контракта, скоро начнём переговоры. Решили, что для начала нужно сыграть с "Ниццей" и "Спартаком", а потом мы поговорим" - сказал 32-летний португалец.

Отметим, что действующий контракт Фернандеша с "Локомотивом" истекает летом 2019 года.

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