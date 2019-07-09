Фернандеш может остаться в "Локомотиве"

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Фернандеш может остаться в "Локомотиве"
Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэля Фернандеша, прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представитель футболиста проведет переговоры с "Локомотивом" о новом контракте.

На данный момент соглашение хавбека с "железнодорожниками" истекло и он является свободным агентом.

33-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 года. Всего за российский клуб он провел 144 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.

Не пропустите: "Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не может договориться по трансферу сына "карпатского Марадоны"

"Спартак" не может договориться по трансферу сына "карпатского Марадоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов