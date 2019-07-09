Фернандеш может остаться в "Локомотиве"



Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэля Фернандеша, прилетел в Москву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представитель футболиста проведет переговоры с "Локомотивом" о новом контракте.

На данный момент соглашение хавбека с "железнодорожниками" истекло и он является свободным агентом.

33-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 года. Всего за российский клуб он провел 144 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.

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