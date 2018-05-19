Фернандеш может покинуть "Локомотив"

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Фернандеш может покинуть "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш летом может сменить клубную прописку, сообщает турецкая пресса.

По информации источника, 32-летний португалец хочет вернуться в "Бешикташ", цвета которого он защищал с 2011 по 2014 год.

Напомним, что контракт Фернандеша с "железнодорожниками" истекает через год и стороны пока не могут договориться о его продлении.

Не пропустите: Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве". | http://soccernews.ru

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