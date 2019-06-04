Фернандеш может продолжить карьеру в "Парме"
"Парма" заинтересована в покупке игрока "Локомотива" Мануэла Фернандеша. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По данным издания источника, итальянский клуб может купить 33-летнего португальца после его истечения контракта с московским клубом.
Соглашение футболиста действует до лета 2019 года. Пока "Локомотив" не проявлял инициативы в подписании нового контракта.
Ранее сообщалось, что в Фернандеше также заинтересован "Истанбул Башакшехир" и "Галатасарай".
Португалец играет за "Локомотив" с 2014 года. Вместе с клубом он становился чемпионом России, а также дважды выигрывал Кубок страны.
А еще: Мануэл Фернандеш покидает "Локомотив"| http://soccernews.ru
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