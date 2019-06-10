Фернандеш может стать игроком "Ливерпуля"
Хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш может перейти в "Ливерпуль" этим летом. Об этом пишет The Sun.
По данным источника, мерсисайдцы являются главным претендентом на 24-летнего португальца. Самому Фернандешу очень симпатичен тактический стиль главного тренера команды Юргена Клоппа.
"Спортинг" готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Ранее "Манчестер Сити" предлагал португальцам 56 миллионов евро за футболиста, однако те отказали.
Стоит отметить, что "Спортинг" уже нашел замену португальцу.
В сезоне-2018/19 Фернандеш участвовал в 53 матчах, в которых забил 32 гола и сделал 18 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16