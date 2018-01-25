Фернандеш назвал лучший матч "Локомотива" в первой части сезона РФПЛ

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш назвал лучший матч своей команды в первой части сезона РФПЛ.

"Какой матч в первой части сезона считаю лучшим? Игру с "Динамо". Тот матч был близок к идеальному, мы показали отличную командную игру, превосходили соперника на протяжении 90 минут. Другие футболисты наверняка выберут матчи со "Спартаком", "Зенитом" или ЦСКА. Но я не согласен. То были просто хорошие встречи с сильными соперниками", - цитирует 31-летнего хавбека Советский спорт.

Напомним, Фернандеш не верит в выигрыш "Локомотивом" Лиги Европы. | soccernews.ru