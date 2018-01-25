Фернандеш назвал лучший матч "Локомотива" в первой части сезона РФПЛ

Теги мануэл фернандешлокомотив москвадинамо москва

Фернандеш назвал лучший матч "Локомотива" в первой части сезона РФПЛПолузащитник московского "ЛокомотиваМануэл Фернандеш назвал лучший матч своей команды в первой части сезона РФПЛ.

"Какой матч в первой части сезона считаю лучшим? Игру с "Динамо". Тот матч был близок к идеальному, мы показали отличную командную игру, превосходили соперника на протяжении 90 минут. Другие футболисты наверняка выберут матчи со "Спартаком", "Зенитом" или ЦСКА. Но я не согласен. То были просто хорошие встречи с сильными соперниками", - цитирует 31-летнего хавбека Советский спорт.

Напомним, Фернандеш не верит в выигрыш "Локомотивом" Лиги Европы. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов