Фернандеш назвал сильные стороны "Ниццы"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш назвал сильные стороны французской "Ниццы", с которой его команда уже послезавтра сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

"Французская лига славится своей "физикой". Там всегда были сильные и быстрые игроки. Главная отличительная черта "Ниццы" - контроль мяча. Соперник может подолгу катать мяч, создавать проблемы на флангах", - цитирует 32-летнего хавбека официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Фернандеш рассказал, как его команде сохранить добытый отрыв в РФПЛ. | soccernews.ru