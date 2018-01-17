Фернандеш не покинет "Локомотив" зимой

Паулу Барбоза, агент хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал ближайшее будущее своего клиента.

"До конца сезона Мануэл Фернандеш точно останется в "Локомотиве". Игрок намерен приложить все усилия, чтобы выиграть с командой чемпионат России" - сказал агент.

Напомним, что в подписании 31-летнего португальца во время зимнего трансферного окна был заинтересован миланский "Интер".

Не пропустите: "Локомотив" нацелился на форварда "Рубина". | http://soccernews.ru