Фернандеш не покинет "Локомотив" зимой

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Фернандеш не покинет "Локомотив" зимой

Паулу Барбоза, агент хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал ближайшее будущее своего клиента.

"До конца сезона Мануэл Фернандеш точно останется в "Локомотиве". Игрок намерен приложить все усилия, чтобы выиграть с командой чемпионат России" - сказал агент.

Напомним, что в подписании 31-летнего португальца во время зимнего трансферного окна был заинтересован миланский "Интер".

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