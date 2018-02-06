Фернандеш: "Ницца" отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча"

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Фернандеш: "Ницца" отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча"Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о том, как команда настраивается на "Ниццу"​, с которой предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч с французами пройдет 22 февраля.

Об этом он заявил после ничьей в контрольной игре с "Кальмаром" (1:1).

"Скандинавские соперники своеобразные. Большинство скандинавских команд агрессивны и хорошо готовы физически. "Ницца" отличается от таких команд в первую очередь контролем мяча. Важно играть с разными соперниками, чтобы стать лучше.

Да, мы пропустили быстрый гол после командной ошибки, но отреагировали должным образом. Хорошо сыграли во втором тайме и сравняли счет.

Мы тренируемся больше, чем обычно, играем против разных команд. Все парни очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона", - сказал он.

Читайте: В контрольном матче "Локомотив" не смог обыграть шведский "Кальмар"  | http://soccernews.ru

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