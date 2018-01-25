Фернандеш: "Нужно быть реалистами - будет трудно выиграть Лигу Европы"
Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы своей команды на победу в Лиге Европы.
"Думаю, нам будет очень сложно завоевать трофей. Даже если покажем свой лучший футбол и сыграем все матчи с максимальной концентрацией. В турнире есть очень сильные команды уровня Лиги Чемпионов. Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом", - цитирует 31-летнего хавбека Советский спорт.
Напомним, "Локомотив" близок к подписанию Марковича. | soccernews.ru
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|О
|1
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|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
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|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
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|6
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|АЕК
|6
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|Риека
|6
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|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
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|Эвертон
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|Аполлон
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|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
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|Шериф
|6
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|6
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|Группа G
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|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
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|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
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|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
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|Зульте-Варегем
|6
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