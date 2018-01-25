Фернандеш: "Нужно быть реалистами - будет трудно выиграть Лигу Европы"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы своей команды на победу в Лиге Европы.

"Думаю, нам будет очень сложно завоевать трофей. Даже если покажем свой лучший футбол и сыграем все матчи с максимальной концентрацией. В турнире есть очень сильные команды уровня Лиги Чемпионов. Дело не в том, что мы кого-то из них боимся. Просто нужно быть реалистами и понимать, что есть соперники куда сильнее, и что они привыкли играть в турнирах выше рангом", - цитирует 31-летнего хавбека Советский спорт.

Напомним, "Локомотив" близок к подписанию Марковича. | soccernews.ru