Фернандеш: "Обид на "Локо" нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы"

Теги локомотив москвакраснодармануэл фернандеш

Фернандеш: "Обид на "Локо" нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы"

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш сказал, что не обижается на свой бывший клуб, "Локомотив". Об этом футболист рассказал в интервью Sport24.

Ранее в СМИ писали, что в "Локомотиве" были недовольны уровнем игры Фернандеша.

"У меня нет ни с кем никаких ссор. Меня не интересует то, что говорил Кикнадзе. Всегда есть две стороны, каждый выбирает ту, что нравится.

Обид на "Локомотив" нет. Покидал клуб с чувством выполненной работы", - сказал Фернандеш.

33-летный футболист стал игроком "Краснодара" 2 сентября 2019 года. В этом сезоне хавбек участвовал в 3 матчах клуба, отметившись 1 голом.

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