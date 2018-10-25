Фернандеш объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Семиным

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш объяснил, почему после своей замены во вчерашней игре группового этапа Лиги Чемпионов против "Порту" он проигнорировал рукопожатие с главным тренером своей команды Юрием Семиным.

"Я не увидел руку Семина. Это не первый раз, когда мне задают этот вопрос, но в этом эпизоде ничего такого! У меня нет конфликтов с Семиным. Если хотите, спросите его об этом. У меня нет проблем с контрактом. Все, о чем я думаю - о будущих играх", - цитирует 32-летнего хавбека "железнодорожников" Спорт24.

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