Фернандеш оценил шансы "Локомотива" на победу в Лиге Европы

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш оценил шансы своей команды на победу в Лиге Европы.

Напомним, что "железнодорожники" вышли в 1/16 финала турнира, заняв первое место в своей группе.

"Будет очень тяжело. В турнире принимают участие много сильных команд. Мы не заглядываем так далеко. Победа в Лиге Европы - это мечта, хотя и очень далёкая. Какую команду хочу в 1/16 финала? Это не так важно. Главное, показывать такую игру, чтобы мы были способны победить любого соперника" - цитирует Фернандеша официальный сайт клуба.

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