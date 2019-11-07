Фернандеш оформил дубль и помог "Краснодару" обыграть "Трабзонспор"

"Краснодар" в домашнем матче обыграл "Трабзонспор" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Счет в этой встрече был открыт на 27-й минуте Мануэлем Фернандешем. Спустя 12 минут 33-летний португалец оформил дубль. На 3-й добавленной минуте форвард Иван Игнатьев забил третий гол за "Краснодар".

У гостей отметился Нвакаэмэ, забив на 94-й минуте.

Отметим, что первая встреча команд закончилась также победой российского клуба со счетом 2:0.

"Краснодар" - "Трабзонсор" - 3:1 (2:0)

Голы: Фернандеш, 27 - 1:0, Фернандеш, 35 - 2:0, Игнатьев, 90+3 - 3:0, Нвакаэмэ, 90+4 - 3:1

"Краснодар": Крицюк, Рамирес, Петров, Спайич, Стоцкий, Ольссон (Камболов, 77), Фернандеш (Уткин, 63), Сулейманов, Вильена, Мартынович, Ари (Игнатьев, 66).

"Трабзонспор": Кардешлер, Асан, Дурсун, Кампи, Черекчи (Сари, 87), Джанбаз, Эрдоган, Хоссейни, Фернандеш, Акпынар (Серлот, 72), Авдияй (Нвакаэме, 65).

Таким образом, в турнирной таблице группы C "Краснодар" с 6 баллами занимает 2 место в турнирной таблице. "Трабзонсор" замыкает группу, имея в активе 1 очко.

28 ноября "Краснодар" сыграет с "Базелем", а "Трабзонспор" встретится с "Хетафе".

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