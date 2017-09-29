Фернандеш оформил первый хет-трик в карьере
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш пообщался с журналистами после игры против "Злина" (3:0), которая прошла в рамках группового этапа Лиги Европы.
Футболист заявил заявил, что впервые забил три гола в одной игре.
"Конечно, испытываю особые эмоции: впервые в карьере забил в одном матче три мяча.
Ключевым моментом стал пенальти — игра сразу поменялась. После двух следующих мячей нам стало гораздо легче психологически.
"Злин" не показался таким слабыми, как можно подумать, глядя на счет. Так или иначе, мы находимся на первой позиции и имеем хорошие шансы на выход в плей-офф. Собираемся двигаться от матча к матчу", - отметил он. | http://soccernews.ru
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