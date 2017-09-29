Фернандеш оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы

Хавбек московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш забил три гола в ворота "Злина" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Для этого 31-летнему португальцу потребовалось всего 17 минут. Как сообщает Gracenote Live, это самый быстрый хет-трик в истории второго по значимости еврокубкового турнира.

Предыдущее достижение принадлежало экс-форварду ПАОК Стефаносу Атанасиадису, который оформил хет-трик за 28 минут. | http://soccernews.ru