Фернандеш побил рекорд Бекхэма 24-летней давности

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

Португалец первым среди игроков английских клубов сделал голевые передачи в шести матчах ЛЧ подряд.

Ранее рекорд принадлежал Дэвиду Бекхэму, который в составе "МЮ" отдавал ассисты в пяти встречах турнира кряду в 1998 году.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" стал четвёртой командой, забившей 500 голов в Кубке / Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru