Фернандеш потребовал от "Манчестер Юнайтед" четырехкратного повышения зарплаты

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш хочет значительного увеличения своего оклада, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, 27-летний португалец считает себя ключевым игроком "красных дьяволов", в связи с чем рассчитывает зарабатывать на уровне других лидеров команды.

К примеру, зарплаты нападающего Криштиану Роналду и вратаря Давида Де Хеа выше в четыре раза, чем у Фернандеша.

Действующий контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до 2025 года, в нем есть опция продления ещё на 12 месяцев.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за "Юнайтед" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: Майка Ричардс высказался о Бруну Фернандеше после его дубля в ворота "Астон Виллы". | http://soccernews.ru