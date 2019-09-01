Фернандеш прилетел в Краснодар, чтобы завершить трансфер в стан "быков"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш близок к переходу в "Краснодар", сообщает Record.

По сведениям издания, футболист уже прилетел в Краснодар, чтобы подписать контракт с местным клубом. Краснодарцы предложили хавбеку контракт по схеме "1+1".

Последним клубом 33-летнего Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал с 2014 по 2019 годы. Хавбек был готов остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться о новом контракте.

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