Фернандеш прилетел в Краснодар, чтобы завершить трансфер в стан "быков"
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш близок к переходу в "Краснодар", сообщает Record.
По сведениям издания, футболист уже прилетел в Краснодар, чтобы подписать контракт с местным клубом. Краснодарцы предложили хавбеку контракт по схеме "1+1".
Последним клубом 33-летнего Фернандеша был "Локомотив", за который он выступал с 2014 по 2019 годы. Хавбек был готов остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться о новом контракте.
Не пропустите: "Локомотив" близок к подписанию армянского полузащитника. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Ростов
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|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4