Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе

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Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний португалец стал победителем голосования среди болельщиков "железнодорожников", набрав 44,3 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Алексея Миранчука (37,9%) и Антона Миранчука (6,1%).

В течение августа Фернандеш сыграл за "Локомотив" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.  

Не пропустите: Фернандеш: "Эдер очень поможет "Локомотиву". | http://soccernews.ru

комментарии
Анатолий

Локо будет чемпионом,опередив всех,но это не будет неожиданностью для меня,а Фернандешу надо дать российский паспорт и отправить в сборную к Черчесову!

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