Фернандеш признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком текущей недели в Лиге Европы.

32-летний португалец стал победителем голосования болельщиков, набрав 73 процента голосов. В борьбе за награду он опередил форварда дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи (11%), хавбека "Арсенала" Месута Озила (10%) и нападающего "Атлетика" Ариса Адуриса (6%).

Отметим, что Фернандеш в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Ниццы" оформил хет-трик, принеся "Локомотиву" волевую победу со счётом 3:2.

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