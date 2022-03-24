Фернандеш продлит контракт с "МЮ" со значительным повышением зарплаты

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Фернандеш продлит контракт с "МЮ" со значительным повышением зарплаты

Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш близок к продлению контракта с клубом, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Зарплата футболиста увеличится до 15 миллионов евро в год. Фернандеш уверен, что "МЮ" вскоре сможет выигрывать трофеи.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач.

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