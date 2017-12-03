Фернандеш провёл 100-й матч за "Локомотив"

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Фернандеш провёл 100-й матч за "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш принял участие в матче 19-го тура чемпионата России.

Эта игра стала для 31-летнего португальца сотой в составе "железнодорожников", сообщает официальный твиттер клуба.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, в его активе 25 голов и 16 результативных передач. | http://soccernews.ru

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