Фернандеш провёл 100-й матч за "Локомотив"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш принял участие в матче 19-го тура чемпионата России.

Эта игра стала для 31-летнего португальца сотой в составе "железнодорожников", сообщает официальный твиттер клуба.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, в его активе 25 голов и 16 результативных передач. | http://soccernews.ru