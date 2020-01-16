Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали контракта. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, в английском клубе футболист будет зарабатывать около 152 тысяч евро в неделю.
Сторонам осталось согласовать лишь сумму трансфера хавбека. "МЮ" готов предложить около 60 миллионов евро.
В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 15 матчах за "Спортинг", забив 8 голов.
А еще: "МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14