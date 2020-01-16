Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

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Фернандеш согласовал условия личного контракта с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш согласовал с "Манчестер Юнайтед" детали контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, в английском клубе футболист будет зарабатывать около 152 тысяч евро в неделю.

Сторонам осталось согласовать лишь сумму трансфера хавбека. "МЮ" готов предложить около 60 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний футболист участвовал в 15 матчах за "Спортинг", забив 8 голов.

А еще: "МЮ" не может согласовать со "Спортингом" трансфер Фернандеша| http://soccernews.ru
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