Фернандеш связал успехи "Локомотива" с уходом из клуба Смородской
Хавбек московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш нелестно отозвался о бывшем президенте клуба Ольге Смородской.
"Есть вещи, которые говорят сами за себя. Смородская ушла из клуба три года назад, с тех пор мы выиграли два Кубка России и стали чемпионами. А то, что она называет меня ленивым, это просто неуместный комментарий. Не знал, что она ещё как-то связана с футболом. Лучшее, что случилось с "Локомотивом" - это её уход с поста президента. И это не моё мнение, это факт. Три года - три титула. Мы выиграли чемпионат впервые за 14 лет. Так что грош цена всему, что она говорит", - сказал португалец.
Смородская руководила "Локомотивом" с июля 2010 по август 2016 года. За этот период команда один раз становилась бронзовым призёром РПЛ, а также выиграла Кубок России в сезоне 2014/2015.
Фернандеш может в ближайшее время покинуть "железнодорожников". Контракт между сторонами истекает 30 июня.
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