Фернандеш: "В первом тайме "Рубин" был лучше, но во второй половине началась совершенно другая игра"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РФПЛ над казанским "Рубином".

"Матч был трудный. Да, мы ожидали, что "Рубин" будет отсиживаться в обороне, но с первой минуты они были очень агрессивны в атаке и создали нам много трудностей. Они были лучше, но во втором тайме началась абсолютно другая игра - на этот раз мы были агрессивнее на каждом участке поля. Мы создали много моментов и заслуженно победили", - цитирует 31-летнего португальца официальный сайт "железнодорожников".

Напомним, Фернандеш провел 100 матч за "Локомотив". | soccernews.ru