Фернандеш, Вернер и Батшуайи вошли в команду недели Лиги Европы

УЕФА определил символическую сборную недели по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Стоит отметить, что в команду вошел португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, который сделал хет-трик в матче с "Ниццей" (3:2).

Полностью состав сборной выглядит так:

вратарь: Давид Оспина ("Арсенал")

защитники: Начо Монреаль ("Арсенал"), Калум Чемберс ("Арсенал"), Лукас Эрнандес ("Атлетико"), Штефан Ляйнер ("Ред Булл")

полузащитники: Каллум Макгрегор ("Селтик"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Андре Шюррле ("Боруссия" Д)

нападающие: Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Миши Батшуайи ("Боруссия" Д).

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