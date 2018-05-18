Фернандеш высказался о будущем в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о том, собирается ли продлевать контракт с московским клубом.

Напомним, что уже через год португалец получит статус свободного агента.

"Мы общаемся на эту тему. Все зависит и от клуба, важно не только мое желание.

Я пока вообще о завершении карьеры не думаю. Рано! Впереди есть еще года четыре, а то и больше", - сказал он.

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