Фернандеш: "Я пробовал борщ, не пошло, пельмени тоже не особо, гречка – королева"

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Фернандеш: "Я пробовал борщ, не пошло, пельмени тоже не особо, гречка – королева"Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, что ему нравится в российской кухне.  

"Меня приятно удивила гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не пошло. Пельмени тоже не особо, гречка – королева

Россиянки очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще, я уже женат, и моя жена не из России. Мне уже поздно заглядываться", - отметил футболист.

Читайте: Фернандес о матче с "Реалом": "Самая великая победа в моей карьере в ЦСКА"  | http://soccernews.ru

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