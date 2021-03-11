Фернандесу и Фомину отменили желтые карточки. Они смогут сыграть против "Арсенала" и "Спартака"

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Фернандесу и Фомину отменили желтые карточки. Они смогут сыграть против "Арсенала" и "Спартака"КДК РФС вынес несколько решений об отмене желтых карточек игрокам РПЛ.

Как сообщил глава КДК Артур Григорьянц, были приняты решения об отмене наказаний для нескольких игроков.

С хавбека "Динамо" Даниил Фомин, получившего предупреждение за срыв атаки в матче с "Тамбовом" снята желтая карточка, что позволит ему выйти на поле в матче следующего тура против "Спартака".

КДК отменил ошибочное вынесение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в 22-го тура против "Арсенала".

В тоже время, осталась в силе желтая карточка, показанная нападающему "Сочи" Антону Заболотному, поэтому он не сыграет с "Локомотивом".

Напомним, что ранее стало известно, что КДК оставил в силе наказание для защитника "Спартака" Самюэля Жиго. Теперь он не поможет своей команде в дерби с "Динамо". С чем связано решение отменить карту для игрока "бело-голубых" Фомина, но оставить для ключевого защитника "красно-белых", не уточняется.

Читать также: КДК не стал отменять желтую карточку Жиго | http://soccernews.ru
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