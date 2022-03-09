Фернандиньо - 4-й бразилец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов

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Фернандиньо - 4-й бразилец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо стал четвертым бразильцем, который сыграл 100 матчей в Лиге чемпионов.

Юбилейным для хавбека стал ответный матч 1/8 финала с лиссабонским "Спортингом". Ранее отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов достигли бразильцы Роберто Карлос, Дани Алвес и Марсело.

В нынешнем сезоне 36-летний Фернандиньо провел за "Манчестер Сити" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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