Фернандиньо летом уйдет из «"Манчестер Сити"

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Фернандиньо летом уйдет из «"Манчестер Сити"Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо летом планирует сменить клуб. Как заявляет агент футболиста Джованни Бранкини, сейчас его клиент выбирает, куда уйти будучи в статусе свободного агента.

"У нас уже есть несколько запросов. Переговоры ведутся постоянно, однако пока не скажу, что идет обсуждение конкретных сумм и дат. Еще рано. 

Действительно, футболисту будет не легко вернуться в Бразилию и играть за любую команду, кроме "Атлетико" Параненсе. Нам нужно подождать.Такие решения принято принимать всей семьей", — цитирует Бранкини Globo Esporte.

Напомним, 35-летний бразилец играет за "Манчестер Сити" с 2013, после трансфера из донецкого "Шахтера".

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