Фернандиньо летом уйдет из «"Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо летом планирует сменить клуб. Как заявляет агент футболиста Джованни Бранкини, сейчас его клиент выбирает, куда уйти будучи в статусе свободного агента.



"У нас уже есть несколько запросов. Переговоры ведутся постоянно, однако пока не скажу, что идет обсуждение конкретных сумм и дат. Еще рано.

Действительно, футболисту будет не легко вернуться в Бразилию и играть за любую команду, кроме "Атлетико" Параненсе. Нам нужно подождать.Такие решения принято принимать всей семьей", — цитирует Бранкини Globo Esporte.