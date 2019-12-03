Фернандиньо может покинуть "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будущее в клубе полузащитника Фернандиньо находится под вопросом.

"Нам необходимо освежить команду. Будущее Фернандиньо? Ничего не могу сказать. Он сам ещё не определился с тем, как поступить. Это нормально, когда футболист достигает такого возраста и определённого этапа в своей карьере", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что контракт бразильца с "горожанами" истекает летом 2020 года.

34-летний Фернандиньо проводит в "Сити" седьмой сезон, в его активе 288 матчей, 23 гола и 25 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" нацелился на двух игроков сборной Украины. | http://soccernews.ru