Фернандиньо может покинуть "Манчестер Сити"

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Фернандиньо может покинуть "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будущее в клубе полузащитника Фернандиньо находится под вопросом.

"Нам необходимо освежить команду. Будущее Фернандиньо? Ничего не могу сказать. Он сам ещё не определился с тем, как поступить. Это нормально, когда футболист достигает такого возраста и определённого этапа в своей карьере", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что контракт бразильца с "горожанами" истекает летом 2020 года.

34-летний Фернандиньо проводит в "Сити" седьмой сезон, в его активе 288 матчей, 23 гола и 25 ассистов.

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