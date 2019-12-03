Фернандиньо может покинуть "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что будущее в клубе полузащитника Фернандиньо находится под вопросом.
"Нам необходимо освежить команду. Будущее Фернандиньо? Ничего не могу сказать. Он сам ещё не определился с тем, как поступить. Это нормально, когда футболист достигает такого возраста и определённого этапа в своей карьере", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, что контракт бразильца с "горожанами" истекает летом 2020 года.
34-летний Фернандиньо проводит в "Сити" седьмой сезон, в его активе 288 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8