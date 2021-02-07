Фернандиньо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в "МанСити"

Хавбеку "Манчестер Сити" Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Контракт 35-летнего бразильца заканчивается этим летом. И у футболиста есть вариант продолжить карьеру на родине в "Атлетико Минейро".

"Мы очень заинтересованы в нем, но ему уже предложили стать ассистентом Гвардиолы. На данный момент переговоры с Фернандиньо не ведутся", — цитирует O Tempo директора бразильской команды Родриго Каэтано.