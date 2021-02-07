Фернандиньо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в "МанСити"

Теги фернандиньоманчестер ситихосеп гвардиола

Фернандиньо может войти в тренерский штаб Гвардиолы в "МанСити"Хавбеку "Манчестер Сити" Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.

Контракт 35-летнего бразильца заканчивается этим летом. И у футболиста есть вариант продолжить карьеру на родине в "Атлетико Минейро".

"Мы очень заинтересованы в нем, но ему уже предложили стать ассистентом Гвардиолы. На данный момент переговоры с Фернандиньо не ведутся", — цитирует O Tempo директора бразильской команды Родриго Каэтано.

Фернандиньо в текущем сезоне выходил на поле в футболке "Манчестер Сити" в 19 матчах во всех турнирах и смог забить один гол.

Читать также: "Манчестер Сити" готовит предложение по Холанду | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов