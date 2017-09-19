Фернандиньо надеется продлить контракт с "Манчестер Сити"

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо хочет подписать новый контракт с клубом, сообщает The Sun.

По сведениям издания футболист надеется на новое соглашение с "горожанами", несмотря на интерес к нему со стороны испанских, немецких, итальянских и французских клубов.

Его контракт с "Манчестер Сити" летом 2018 года и в январе хавбек сможет вести переговоры с другими клубами.

32-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года, провел за клуб 189 матчей и забил 17 голов.

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