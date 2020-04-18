Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере

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Фернандиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал, против какого футболиста ему было сложнее всего играть.

"Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе - сложные противники, способные создавать проблемы обороне. Но есть один, который выделяется. Это Диего Коста времён "Челси". Он тогда был в очень хорошей форме. Я надеюсь снова встретиться с ним", - приводит слова бразильца Goal.com.

Напомним, что Коста выступал за "Челси" с 2014 по 2017 год и забил 58 голов в 120 матчах.

Сейчас испанец защищает цвета мадридского "Атлетико", но из-за регулярных травм играет мало.

Не пропустите: Коста отработает контракт с "Атлетико" до конца. | http://soccernews.ru
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