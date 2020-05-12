Фернандиньо оценил перспективы Зинченко в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо считает, что его одноклубник Александр Зинченко способен быть важным игроком для "горожан".

"Главное, что есть у Зинченко - это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня он действительно трудился, старался научиться чему-то новому, слушал тренеров и смотрел на партнёров по команде. Думаю, он хотел многому научиться, и это позволило ему вырасти как игроку. Он был важным элементом в команде, когда мы выиграли титул в прошлом году. В нынешнем сезоне до травмы он также очень хорошо играл и у него очень большие перспективы в команде. Он очень хорошо интегрируется", - сказал бразилец.

Стоит отметить, что и Фернандиньо, и Зинченко попали в "Сити" из "Шахтёра". Только первый напрямую, а второй - транзитом через "Уфу".

В текущем сезоне 23-летний украинец забил 1 гол в 18 матчах.

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