Фернандиньо определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо готов провести в нынешней команде ещё один сезон.

По информации The Times, стороны уже продлили контракт до лета 2022 года. Вскоре клуб объявит об этом официально.

36-летний бразилец собирался вернуться на родину по окончании сезона, однако тренерский штаб "горожан" убедил его остаться.

В нынешней кампании Фернандиньо сыграл за "Сити" 34 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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