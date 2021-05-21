Фернандиньо определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситифернандиньо

Фернандиньо определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Фернандиньо

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо готов провести в нынешней команде ещё один сезон.

По информации The Times, стороны уже продлили контракт до лета 2022 года. Вскоре клуб объявит об этом официально.

36-летний бразилец собирался вернуться на родину по окончании сезона, однако тренерский штаб "горожан" убедил его остаться.

В нынешней кампании Фернандиньо сыграл за "Сити" 34 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не переедет в "Лужники"

"Локомотив" не переедет в "Лужники"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов