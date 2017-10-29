Фернандиньо поделился мнением о составе "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился мнением о нынешнем составе своей команды.

"Сейчас хороший период - мы забиваем много голов и выигрываем. Надеюсь, это поможет нам в конце сезона. Болельщики с удовольствием смотрят наши матчи и поддерживают команду, это мотивирует. Возможно, нынешний состав - сильнейший в истории клуба" - цитирует Фернандиньо официальный сайт "горожан".

Напомним, что после победы над "Вест Бромвичем" "Манчестер Сити" набрал 28 очков в девяти турах, что является лучшим стартом в истории АПЛ. | http://soccernews.ru