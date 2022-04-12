Фернандиньо подтвердил свой уход из "Манчестер Сити"

Теги фернандиньоманчестер сити

Фернандиньо подтвердил свой уход из "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Фернандиньо\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал о своем уходе из английского клуба грядущим летом.

"Не думаю, что я буду в "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

Мой уход связан с желанием чаще играть? Да, я хочу играть. Я хочу регулярно выходить на поле. Я вернусь в Бразилию. Решение принято совместно с моей семьей, и это для меня самое важное", – сказал 36-летний хавбек.

Напомним, что "Сити" купил Фернандиньо в 2013 году. В составе "горожан" бразилец выиграл 13 титулов.

Также не пропустите: Лемар высказался о своем прогрессе в "Атлетико". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Луи ван Гал рассказал о лечении от рака простаты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов