Фернандиньо подтвердил свой уход из "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Фернандиньо\Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал о своем уходе из английского клуба грядущим летом.

"Не думаю, что я буду в "Манчестер Сити" в следующем сезоне.

Мой уход связан с желанием чаще играть? Да, я хочу играть. Я хочу регулярно выходить на поле. Я вернусь в Бразилию. Решение принято совместно с моей семьей, и это для меня самое важное", – сказал 36-летний хавбек.

Напомним, что "Сити" купил Фернандиньо в 2013 году. В составе "горожан" бразилец выиграл 13 титулов.

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