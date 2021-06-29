Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити"

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Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити"

Фото сайт "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Фернандиньо.

Теперь 36-летний футболист связан с английским клубом контрактом до конца сезона 2021/22.

Фернандиньо выступает за "Сити" с 2013 года, сыграл 351 матч, забил 24 гола и сделал 31 ассист.

Бразилец в составе "горожан" выиграл 13 трофеев, в том числе 4 титула АПЛ.

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