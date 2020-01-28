Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года

Хавбек "Манчестер Сити" Фернандиньо подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Новое соглашение бразильца с командой рассчитано до лета 2021 года.

Фернандиньо играет в "Сити" с 2013 года. Вместе с командой полузащитник трижды становился чемпионом Англии, четырежды обладателем Кубка лиги и один раз побеждал в Кубке Англии.

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