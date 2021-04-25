Фернандиньо рассказал, как он прятал деньги, когда играл за "Шахтер"

Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился воспоминаниями о своем переходе в донецкий "Шахтер" в 2005 году.

"Тогда мне было 20 лет. Я ничего не знал о европейском футболе, а тем более об Украине. В то время у меня хорошо складывалась карьера в "Атлетико Паранаэнсе", но я был ребенком, который не видел мир. Предложение "Шахтера" была отличным в финансовом плане. Мне платили кучу денег в качестве премиальных. Я принес деньги домой, а жена завернула их в полотенце и спрятала в скороварку. Она сказала, что туда никто не полезет, так как украинцы даже не знаю, что это такое. Ха-ха", - приводит слова Фернандиньо в The Player's Tribune.

35-летний Фернандиньо выступал за "Шахтер" в течение восьми лет, а в 2013 года перешел в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и на тот момент это была самая дорогая продажа в истории "Шахтера".

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