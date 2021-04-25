Фернандиньо рассказал, как он прятал деньги, когда играл за "Шахтер"
Фото: инстаграм Фернандиньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился воспоминаниями о своем переходе в донецкий "Шахтер" в 2005 году.
"Тогда мне было 20 лет. Я ничего не знал о европейском футболе, а тем более об Украине. В то время у меня хорошо складывалась карьера в "Атлетико Паранаэнсе", но я был ребенком, который не видел мир. Предложение "Шахтера" была отличным в финансовом плане. Мне платили кучу денег в качестве премиальных. Я принес деньги домой, а жена завернула их в полотенце и спрятала в скороварку. Она сказала, что туда никто не полезет, так как украинцы даже не знаю, что это такое. Ха-ха", - приводит слова Фернандиньо в The Player's Tribune.
35-летний Фернандиньо выступал за "Шахтер" в течение восьми лет, а в 2013 года перешел в "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро и на тот момент это была самая дорогая продажа в истории "Шахтера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18